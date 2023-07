Serviços do projeto “Tamo Chegando” avançam na região do BNH

O projeto “Tamo Chegando” iniciou, nesta semana, serviços de manutenção nos bairros Dr. Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de Cima) e Waldir Furtado Amorim (BNH de Baixo).

Componentes da região 4 do cronograma do projeto, essas comunidades recebem, inicialmente, equipes de capina, varrição e poda de árvores. Em breve, também serão realizados serviços de manutenção de vias (tapa-buraco), remoção de entulhos, reparos na iluminação pública e melhorias em espaços de lazer e esporte.

Também fazem parte da região atendida neste mês os bairros Coramara, Aeroporto, Boa Vista, Gilson Carone, Rui Pinto Bandeira, Marbrasa e Agostinho Simonato.

Para a realização do “Tamo Chegando”, a Prefeitura de Cachoeiro dividiu o município em oito regiões, para atender uma por mês com os mutirões de serviços de manutenção.

Além disso, o projeto também promove Dias D, eventos que facilitam o acesso de moradores a serviços públicos de saúde, cidadania, lazer e outras áreas. O primeiro foi realizado em junho, no bairro Nossa Senhora Aparecida, gerando mais de 500 atendimentos. O próximo está sendo programado para agosto, no bairro Gilson Carone.

Cronograma dos mutirões de serviços de manutenção

Região 4 (julho)

Aeroporto, Boa Vista, Coramara, Gilson Carone, Rui Pinto Bandeira, Marbrasa, BNH de Cima, BNH de Baixo e Agostinho Simonato

Região 5 (agosto)

Ilha da Luz, Maria Ortiz, Valão, Teixeira Leite, Vila Rica, Rubem Braga, Village da Luz, Fé e Raça, Novo Parque e Alto Novo Parque

Região 6 (setembro)

Alto Monte Cristo, IBC, Jardim Itapemirim, Boa Esperança, Monte Cristo, Jardim América, São Lucas e Caiçara

Região 7 (outubro)

Gilberto Machado, Guandu, Centro, Santo Antônio, Sumaré, Paraíso e São Geraldo

Região 8 (novembro)

Amarelo, Alto Amarelo, Alto União, Monte Belo, Arariguaba, Baiminas, Bela Vista, Nossa Senhora de Fátima e Amaral

