Shakhtar Donetsk contrata o meia-atacante Eguinaldo do Vasco

Em crise no Brasileirão e com quatro derrotas seguidas, o Vasco perdeu um de seus promissores jovens do elenco. O meia-atacante Eguinaldo, de 18 anos, foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira (31) pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com contrato por cinco temporadas.

“O meio-campista Eguinaldo, de 18 anos, chega ao Shakhtar vindo do Vasco da Gama. O acordo do clube de Donetsk com o jogador será válido até 30 de junho de 2028”, anunciou os ucranianos. O garoto foi adquirido por 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 18,2 milhões).

Eguinaldo assinou o contrato e, sorridente, recebeu a camisa 7 das mãos dos dirigentes. Logo depois, já participou do primeiro treino com os novos companheiros. O garoto pode não apenas concretizar o sonho de jogar na Europa como, enfrentar grandes craques mundiais na Liga dos Campeões, onde o time ucraniano está no pote 3.

“Eguinaldo iniciou a sua carreira profissional no clube brasileiro Artsul, em 2022 mudou-se para o FC Vasco da Gama, no qual disputou 29 jogos e marcou 3 gols. Na temporada de 2023, disputou 11 partidas. Joga pela seleção do Brasil sub-20, como parte da qual estreou em 10 de setembro de 2022 em um amistoso com o Usbequistão e disputou 3 partidas até o momento. Participante do Campeonato Mundial Juvenil de 2023”, listou o Shakhtar.

Realmente a vida do garoto sofreu uma virada rapidamente. Há pouco mais de um ano, Eguinaldo usava suas redes sociais para celebrar a “realização de um sonho de criança.” No dia 28 de julho de 2022, ele anotou o primeiro gol como profissional ao fechar a goleada do Vasco por 4 a 0 diante do CRB. O bom trabalho o levou à seleção brasileira sub-20. Agora, ele está na Europa.

Estadao Conteudo