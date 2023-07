Silvero Pereira vai viver Maníaco do Parque em filme do Prime Video

O Prime Video anunciou, nesta terça-feira (25), que vai lançar um filme ficcional e uma série documental sobre o Maníaco do Parque, assassino em série brasileiro que esteve em atividade ente 1997 e 1998.

Neste período, Francisco de Assis Pereira, nome verdadeiro do serial killer, foi acusado de atacar 21 mulheres e assassinar dez delas, escondendo seus corpos no Parque do Estado, na região do Ipiranga, em São Paulo.

O ator Silvero Pereira vai dar vida ao criminoso no longa, enquanto Giovanna Grigio viverá Elena, uma repórter iniciante que vai investigar os assassinatos e tentar revelar os detalhes dos crimes.

Maurício Eça, que dirigiu os dois filmes sobre Suzane Von Richthofen lançados na plataforma de streaming, ficará responsável pela direção.

Já a série documental vai contar o lado das sobreviventes dos ataques do serial killer e das famílias das vítimas, com depoimentos e revelações inéditas. Thaís Nunes, jornalista investigativa e documentarista, vai dirigir a série junto com Eça.

Segundo o Prime Video, a produtora Santa Rita Filmes realizou uma grande pesquisa para resgatar dados sobre o Maníaco do Parque. “Para criar os roteiros, mais de 20 mil páginas do processo foram analisadas e mais de 50 pessoas foram entrevistadas”, diz a plataforma.

Estadao Conteudo