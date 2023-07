Trânsito bloqueado em quatro ruas do Maria Ortiz para pavimentação

Nesta terça-feira (18), a Prefeitura de Cachoeiro dará início a obras de pavimentação asfáltica em quatro vias do bairro Maria Ortiz. Ganharão novo pavimento as ruas Ney Pimenta Coelho, João Mucelini, José Almeida da Costa e João Cipriano.

Devido à realização dos serviços, as vias serão interditadas para o tráfego de veículos. A orientação, aos condutores, é a de buscar vias alternativas ao transitar pela região.

O recapeamento faz parte de um pacote de obras nessas ruas, que também inclui serviços de drenagem, nova sinalização viária e a construção de calçadas acessíveis. O investimento é de quase R$ 1 milhão, com recursos federais e contrapartida municipal proveniente do montante de R$ 85 milhões obtido em operação de crédito para melhorias em infraestrutura.

“Mais uma frente de obras em nossa cidade, que está passando por uma verdadeira transformação em sua infraestrutura, com uma malha viária cada vez mais moderna e eficiente. Estamos empenhados em proporcionar aos nossos cidadãos uma cidade melhor para viver, com ruas e avenidas revitalizadas”, destaca o prefeito Victor Coelho.

