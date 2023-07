Trecho da Linha Vermelha ficará em meia-pista no fim de semana

No fim de semana, a Linha Vermelha ficará com o trânsito em meia-pista no trecho próximo ao acesso à avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro São Francisco de Assis.

A intervenção, que terá início ao meio-dia de sábado (22) e deve se estender até as 22h de domingo (23), é necessária para que a concessionária ES Gás, responsável pela distribuição de gás natural no Estado, execute um serviço no gasoduto que passa sob a via.

A ação está associada ao trabalho de realocação do gasoduto que a empresa está fazendo para permitir a instalação das galerias do projeto de macrodrenagem em outros pontos da Linha Vermelha.

Em função da redução da pista e da presença de equipe e maquinário, condutores devem ter atenção redobrada e reduzir a velocidade ao passar pelo trecho, que será devidamente sinalizado pela ES Gás.