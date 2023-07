Trecho interditado na ES 488 será liberado nesta sexta-feira (28) em Cachoeiro

A ponte sobre o Rio Itapemirim, na ES 488, que havia sido interditada no trecho que liga ao trevo de Morro Grande, na ES 482, até a interseção com a ES 164, em Santa Rosa, será liberada nesta sexta-feira (28), em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER/ES), o trecho deve ser desbloqueado a partir das 18h, após a finalização das obras.

A interdição iniciou no último dia 21 e, segundo o DER/ES, tinha como objetivo a execução dos serviços de concretagem das estruturas de reforço e recuperação da ponte sobre o Rio Itapemirim.

Outras rotas

Rota 01 (Veículos de origem da ES 166, Venda Nova, Castelo, BR 482, Guaçuí, Alegre): partindo do trevo de Morro Grande com destino a BR 101, os veículos seguirão sentido São Joaquim, na ES 478 por 7,1 km, em seguida, seguirão para Atílio Vivácqua, na ES 489 por 11,6 km, e por último, até o entroncamento com a BR 101 por mais 13,4 km.

Rota 02 (Veículos de origem da BR 482 de Cachoeiro de Itapemirim): partindo do trevo de Morro Grande com destino a BR 262, os veículos seguirão na duplicação na ES 482 até o trevo de Coutinho por 6,6 km, em seguida, seguirão para Castelo na ES 166 por mais 20 km, e por último, seguirão para BR 262, em Venda Nova por 39,4 km.

Rota 03 (Veículos de origem ES 164, Domingos Martins, Vargem Alta, Soturno): partindo da interseção de Santa Rosa com destino a BR 101, os veículos seguirão sentido Frade pela Rodovia BR 482 por 8,80 km, em seguida, seguirão pela ES 488 por 11,30 km até a BR 101.

Rota 04 (Veículos de origem ES 488 e BR 101 Rio Novo, Cachoeiro de Itapemirim): partindo da interseção de Santa Rosa com destino a BR 262, os veículos seguirão sentido Vargem Alta na ES 164 por 20,4 km, em seguida, seguirão sentido Castelinho até a BR 262 por 43,8 km.