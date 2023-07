Unidades de saúde de Cachoeiro contarão com prontuário eletrônico

A rede municipal de saúde de Cachoeiro vem alcançando avanços significativos, e um dos mais recentes é a conclusão da implantação do prontuário eletrônico em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

A informatização dos prontuários possibilita que diferentes profissionais de saúde acessem e atualizem as informações dos pacientes em tempo real, promovendo uma abordagem integrada no cuidado de cada indivíduo.

Uma das principais vantagens é a otimização do tempo dos profissionais de saúde. O acesso rápido e facilitado às informações dos pacientes permite que os médicos e enfermeiros foquem na análise clínica e nos procedimentos necessários, garantindo um cuidado mais efetivo e direcionado.

Além dos benefícios operacionais, a adoção do prontuário eletrônico também traz ganhos para o meio ambiente. A redução significativa do consumo de papel e outros recursos físicos torna o sistema de saúde mais sustentável e alinhado com práticas ecologicamente responsáveis.

Para a implantação do prontuário eletrônico, a gestão municipal investiu em melhorias na infraestrutura das UBS, com a aquisição de computadores e instalação de internet com fibra ótica – conexão estável e de alta velocidade -, ações que contaram com apoio da Coordenadoria Executiva de Tecnologia de Informação (CTI).

Adicionalmente, para melhor preparar os profissionais da Atenção Primária na utilização do sistema, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizou treinamentos com as equipes que atendem nas UBS.

“A implementação do prontuário eletrônico representa um avanço significativo em nossa capacidade de fornecer atendimento de saúde eficiente, seguro e centrado no paciente. Esse sistema digital moderno e integrado otimiza os serviços prestados à população, promovendo um cuidado mais qualificado e humano”, destaca Alex Wingler, secretário municipal de Saúde.