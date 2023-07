Vem buscar seu aumigo! Arraiá e feirinha de adoção animam o sábado (22) em Cachoeiro

Se você está em busca de um aumigo, chegou sua hora. No próximo sábado (22), a ONG Patas e Mãos promove um arraiá animado e uma feirinha de adoção na área externa do Hospital Veterinário Pet Sul, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim. Haverá música ao vivo e concurso de fantasias juninas para quem for aproveitar o dia e, também, de forma virtual.

A Luli, a Preta e a Manu estão entre os cãezinhos que procuram por um lar e, em troca, vão oferecer muito carinho e lambeijos. Segundo a ONG Patas e Mãos, além de tentar encontrar tutores para os animais, o evento tem como objetivo arrecadar fundos com a venda de quitutes juninos para ajudar os animais que foram resgatados e estão abrigados na ONG e que ainda estão em tratamento médico.

A feirinha de adoção será uma oportunidade única para as pessoas encontrarem um novo membro peludo para suas famílias. Os interessados em adotar serão orientados sobre as responsabilidades e cuidados necessários para garantir uma vida feliz e saudável aos animais.

Estudantes de medicina veterinária da Faculdade Multivix estarão no local para orientar e tirar dúvidas de tutores, ou seja, leve seu cãozinho para dar esse passeio super especial e encontrar aumigos.

Reserve esse dia para comparecer à festa junina com feirinha de adoção. Seja você um adotante em potencial, um apreciador da culinária junina ou apenas alguém que deseja contribuir com a causa, sua participação será valiosa e fará uma diferença significativa na vida dos cães abrigados na ONG Patas e Mãos. Junte-se a nós nessa festa cheia de amor pelos animais!

Quem não puder comparecer pode ajudar a ONG por meio do pix (CNPJ: 43.892.758/0001-94). Doação de rações são muito bem-vindas e podem ser entregues no local no dia do evento.

Pessoas que tiverem interesse em adotar devem comparecer ao evento e apresentar RG ou CNH, comprovante de residência e fotos e vídeos da área onde o animal ficará.

Mais informações: (28) 99921-7161 ou pelo Instagram @sospatasemaos