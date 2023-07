VÍDEO | Homem é encontrado morto após tomar 1 litro de cachaça em aposta

O caso ocorreu na última semana em Santo Antônio do Rio Verde, distrito de Catalão, no sudeste goiano. Um homem, de 42 anos, foi encontrado já sem vida, na calçada do próprio estabelecimento depois de ser filmado bebendo uma garrafa de cachaça.

O dono do bar disse que a vítima estava bebendo com os amigos desde cedo, quando saiu, se deitou na calçada e de lá não levantou mais. Testemunhas afirmam que a bebedeira se deu em razão de uma aposta. “Bebeu, ganhou”. A aposta era uma caixa de cerveja.

A princípio, o caso é tratado como morte natural, portanto, a Polícia Civil ainda não deve iniciar nenhuma investigação. O homem foi reconhecido pelos familiares que afirmaram que sua ocupação era como trabalhador rural.