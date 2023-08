6° Apaexonados pelo Rock vai arrecadar doações para a Apae de Guaçuí

Quem curte rock and roll e ainda quer ser solidário com uma boa causa, a pedida desta sexta-feira (11), e a 6ª edição do 6° Apaexonados pelo Rock, que será realizado na Tenebrosa Public House, a partir das 20h.

Para animar a noite, o público vai conferir a performance da banda Disnomia, que resgata a essência do rock dos anos 80, 90 e dos trabalhos mais recentes no cenário internacional. O show promete ser um passeio por hitz que fizeram e fazem muito sucesso.

A segunda apresentação da noite será com a banda Love Kills, cover de Ramones com quatro integrantes de renome no cenário musical da região.

O evento é beneficente e vai arrecadar doações de material de limpeza para a Apae, de Guaçuí. A entrada será um produto de limpeza + R$ 5,00. Os ingressos serão vendidos no local do evento.