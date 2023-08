7 apps para fazer Pix com cartão de crédito – Veja os melhores

Os melhores 7 apps para fazer Pix com cartão de crédito são:

RecargaPay Mercado Pago Nubank 99Pay PicPay Ame Digital Digio

O Pix com o cartão de crédito é uma opção de envio instantâneo de valores utilizando o limite de crédito do cartão, por isso, uma ótima opção para os momentos onde falta o saldo na conta.

Vale destacar que as taxas nessa função podem variar de 3,49% até 9,99% de um aplicativo de pagamento para outro, pois ela não é uma função do BC. Por isso, conheça as melhores opções de aplicativos para Pix Parcelado no cartão.

1) Pix com cartão no Recarga Pay – Menor taxa de 3,49%

O RecargaPay é um dos principais aplicativos para realizar o Pix com cartão de crédito por contar com a menor taxa do mercado, de apenas 3,49%. Pague boletos, envie e receba valores via Pix, recarregue o seu cartão de transporte e celular em um único lugar.

Disponível para todos os sistemas operacionais, entrega a maior facilidade para realizar o procedimento de envio do Pix com cartão. Além disso, o aplicativo aceita cartões de qualquer bandeira desde que tenham limite para a transferência.

Para fazer o Pix com cartão de crédito com RecargaPay:

Baixe o aplicativo do RecargaPay

Clique em “Pix com cartão em 12x”

Digite a chave do destinatário

Escolha o valor

Selecione cartão de crédito como forma de pagamento

Determine as parcelas e faça o pagamento

2) Pix com cartão no Mercado Pago – Taxa de pagamento de 3,99%

O MercadoPago é outro aplicativo que oferece a opção de Pix com cartão de crédito como uma opção de pagamento. Nessa plataforma a taxa é de 3,99% para todos os usuários que também podem fazer o parcelamento em até 12x.

Vale destacar que a plataforma de pagamentos do MercadoPago aceita o uso de cartão de crédito de qualquer bandeira. Além disso, o aplicativo reúne diversas outras funções em um só lugar e está disponível para todos os sistemas operacionais.

Para fazer o procedimento no MercadoPago você deve:

Baixe o MercadoPago

Na área Pix clique em “Transferir”

Informe a chave Pix

Selecione o cartão de crédito de sua escolha como pagamento

Defina a quantidade de parcelas

Revise a operação e pague

3) Pix com cartão no Nubank – Taxa para envios de 3,99%

O Nubank ou famoso roxinho é uma empresa que veio para dinamizar a vida de seus usuários e também entrega o Pix com cartão de crédito com taxa de 3,99%. O aplicativo permite o parcelamento em até 12x.

No entanto, vale destacar que esse envio é feito com o próprio cartão de crédito da instituição. Além disso, o Nubank conta com um limite especial para cada usuário realizar a operação e esse limite de Pix com crédito não é descontado no limite do cartão de crédito.

Sabendo disso, para enviar o pagamento é necessário:

Baixe o aplicativo Nubank

Acesse a “Área Pix”

Clique em “Transferir”

Escolha o valor da transferência

Digite a chave Pix do destinatário

Escolha a opção de cartão de crédito como pagamento

Selecione a quantidade de parcelas

Defina em que fatura deseja pagar seu Pix

4) Pix com cartão 99Pay – Taxa do Pix de 3,99%

Apesar de não ser muito conhecido como aplicativo de pagamento, a 99Pay também oferece a opção de Pix com cartão de crédito com taxa de 3,99%. Afinal, além de aplicativo para corridas, essa também é uma carteira digital que reúne algumas como o Pix.

O parcelamento do Pix com cartão pode ser feito em até 6x com acréscimo de 1,99% em cada parcela. Mas, o aplicativo aceita cartões de todas as bandeiras para o envio de valor parcelado. No entanto, é necessário que o cartão tenha limite suficiente.

O procedimento no 99Pay segue os seguintes passos:

Baixe o aplicativo 99Pay

Acesse a área de “Transferência Pix”

Digite a chave Pix do destinatário

escolha o valor da sua transferência

Escolha o cartão de crédito como método de pagamento

Informe a quantidade de parcelas desejadas

Confira os dados da operação e confirme o Pix

5) Pix com cartão no PicPay – Taxa de pagamento de 4,99%

O PicPay é a nossa quinta opção de Pix com cartão de crédito que cobra 4,99% de taxa dos seus usuários nessa operação. O parcelamento pode ser realizado em até 12x com qualquer cartão, independentemente da bandeira.

Além da taxa de operação, há um acréscimo de 3,99% em cada parcela escolhida para pagar Pix com cartão de crédito. Por fim, o PicPay é uma carteira digital que está disponível para todos os sistemas operacionais.

Para fazer o procedimento, siga as etapas seguintes:

Baixe o aplicativo do PicPay

Acesse a área “Pix”

Digite a chave Pix do destinatário

Informe o valor que deseja enviar na operação

Selecione o cartão como forma de pagamento

Informe a quantidade de parcelas desejadas

Confira os dados da operação e confirme o Pix

6) Pix com cartão Ame Digital – Taxa de envio de 5,59%

No Ame Digital há a possibilidade de realizar o Pix com cartão de crédito com taxas de 5,59%. No entanto, essa modalidade de envio está disponível apenas para clientes e para pagamentos em lojas parceiras com parcelamento somente em 1x.

Infelizmente essa taxa de serviço é uma das mais altas atualmente no mercado e como não pode parcelar em mais de 1x, muitas vezes não atende a grandes necessidades com as demais carteiras. Mas, o aplicativo está disponível para todos os sistemas operacionais!

O Pix com cartão de crédito no Ame Digital é da seguinte forma:

Baixe o aplicativo do Ame Digital

Selecione o ícone “Pagar com chave Pix”

Digite a chave do destinatário

Informe o valor desejado

Adicione o seu cartão com limite

Revise a operação e confirme

7) Pix com cartão no Digio – Taxa de transação de 9,99%

Por último, o Dígio é mais um aplicativo que também oferece a modalidade de Pix com cartão de crédito com taxa de 9,99% na operação e a mesma taxa sobre cada parcela escolhida para pagar o valor. Mas o parcelamento pode ser feito em até 12x.

Infelizmente dos nossos aplicativos escolhidos esse possui a maior taxa, mas pode atender a clientes que desejam realizar o envio em até 12x. A transferência que pode ser feita é de apenas 40% do seu saldo disponível para envio Pix parcelado por limite da empresa.

Entenda com fazer o procedimento no Dígio:

Baixe o aplicativo Dígio

Acesse a área “Pix”

Digite a chave do destinatário

Escolha o valor que deseja enviar

Selecione o cartão Dígio como forma de pagamento

Escolha a quantidade de parcelas

Revise a operação e conclua o pagamento

Conclusão

Ao decorrer do conteúdo apresentamos 7 principais aplicativos de pagamento disponíveis que oferecem o Pix com cartão de crédito. Com o passar do tempo e a evolução na forma de pagar e receber valores, cada vez mais carteiras digitais têm adotado essa modalidade e aplicando as suas taxas de juros.

Além disso, é preciso lembrar que essa função pode ter uma grande variedade de taxas de juros de aplicativo para aplicativo. Por isso, na hora de fazer um Pix com cartão de crédito é necessário entender quem oferece a menor taxa e assim economizar ainda mais no seu parcelamento.

Por fim, lembre-se que nem todos os bancos, carteiras digitais e aplicativos de pagamento oferecem essa modalidade de pagamento via Pix. Afinal, essa não é uma função do Banco Central.