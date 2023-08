Acidente com fios de alta tensão deixa homem gravemente ferido em Cachoeiro

Um homem executava um serviço em Cachoeiro de Itapemirim, quando um fio de alta tensão caiu em suas costas, ocasionando queimaduras severas por choque elétrico em várias regiões do seu corpo.

A emergência foi atendida primeiramente pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU de Cachoeiro, que diante da gravidade do estado da vítima solicitou apoio do NOTAER para transporte aéreo até o Hospital Jayme dos Santos Neves (Serra), a unidade pública de saúde referência no tratamento de queimaduras em todo o Estado.

A aeronave pousou no aeroporto de Cachoeiro por volta das 17h10, e as equipes médicas (terrestre e aeromédica) com grande maestria contra o fator “tempo” agilizaram o embarque do paciente ainda antes do por do sol.

A equipe precisou desviar a rota para o litoral, pois no retorno foi inevitável enfrentar o período noturno até o destino. Ás 18h28 o HARPIA 02 pousou no Hospital Jayme para entrega do paciente, cerca de 45 minutos após decolagem.