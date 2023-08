Acidente entre carro e duas motos deixa dois jovens mortos na BR 101

Dois jovens, de 19 e 20 anos, morreram após se envolverem em um acidente na noite desta quarta-feira (23), na altura do Km 186 da BR 101, em Aracruz. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi registrada por volta das 22h40 e envolveu um carro e duas motos.

A PRF informou que o veículo, modelo Onix, trafegava pela pista simples sentido Linhares quando foi surpreendido por três motocicletas transitando contramão, realizando ultrapassagem irregular. Por conta da alta velocidade e sem tempo hábil para desviar, o carro acabou batendo de frente contra duas motos.

Os dois jovens que conduziam as motos morreram no local. Eles foram identificados como Kaic Nobres Lima, de 19 anos, e Augusto Fracalossi da Silva, de 20 anos; ambos moradores de Aracruz. O condutor do carro, um homem de 30 anos, saiu ileso.

Foto: Internauta