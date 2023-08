Acidente entre carro e moto deixa homem ferido em Anchieta

Um motociclista ficou ferido depois de ter seu veículo atingido por um carro, na noite desta quinta-feira (3), na comunidade de Subaia, em Anchieta.

Segundo testemunhas, o motociclista trafegava pela rodovia quando foi atingido pelo carro, que saiu de uma rua adjacente, próximo ao parque aquático.

O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal de Piúma. Já o motorista do carro não se feriu.

