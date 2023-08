Adolescente é morto a tiros ao dormir na casa da namorada no ES

Um adolescente de 17 anos foi morto com vários tiros no peito e um na cabeça enquanto dormia na casa de sua namorada, em Cariacica, na Grande Vitória. Crime ocorrei na madrugada desta terça-feira (1º).

Segundo testemunhas, Flávio da Conceição Queiroz dormia quando dois homens invadiram o local, pela porta dos fundos, logo após sua namorada e a mãe saírem. De acordo com peritos da Polícia Civil, duas armas diferentes foram usadas no assassinato.

A Polícia Civil informou ainda que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

