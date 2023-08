Agência da Caixa na Praça Jerônimo Monteiro mudará de endereço

Os clientes da Caixa Econômica Federal em Cachoeiro de Itapemirim estão sendo pegos de surpresa com uma informação sobre mudança de endereço. Um aviso instalado na entrada da Agência 171, localizada na Praça Jerônimo Monteiro, no centro da cidade, diz que a unidade passará a funcionar em novo endereço, no Edifício Stone Office Center, bairro Paraíso (ao lado do Shopping Sul).

A mudança está prevista para daqui a pouco mais de um mês, a partir do dia 25 de setembro.

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria da Caixa para saber mais informações sobre a mudança e aguarda a resposta. Assim que recebermos, a matéria será atualizada.