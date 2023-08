Alerta de ondas de calor em 8 cidades do Sul do Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de ondas de calor em oito cidades do Sul do Espírito Santo, na região do Caparaó.

Segundo o aviso, existe perigo potencial à saúde por conta da elevação da temperatura em 5°C, que ocorre entre o meio dia desta terça-feira (22) e a próxima sexta-feira (25).

Na região, segundo o ClimaTempo, a temperatura mais alta registrada nesta terça-feira (22) foi de 32°C em Apiacá e pode chegar a 38°C na quinta-feira (24), em Mimoso do Sul.

Cidades em alerta de calor

Alegre

Apiacá

Bom Jesus do Norte

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Mimoso do Sul

Muqui

São José do Calçado

Riscos

Dentre os impactos à saúde durante as ondas de calor, o Ministério da Saúde destaca a exaustão pelo calor, causada pela perda excessiva de água e sal. Os sintomas podem incluir a transpiração, fraqueza, tonturas, náuseas, dor de cabeça, cãibras musculares, além de desmaios.

Recomendações

As principais recomendações dos especialistas incluem evitar a exposição direta ao sol, em especial, entre às 10 e às 16 horas e aumentar a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais e evitar bebidas alcoólicas ou com elevado teor de açúcar. O ideal é ptar por refeições leves e pouco condimentadas.

Deve-se dar maior atenção aos recém-nascidos, as crianças, idosos e pessoas com enfermidade.