Ali Kamel deixa direção de jornalismo na Globo; Ricardo Villela assume cargo

O jornalista Ali Kamel vai deixar a direção-geral de jornalismo da Rede Globo após 22 anos em que esteve em posições de liderança na emissora. A informação foi confirmada pela própria empresa nesta terça-feira (29). A partir de janeiro de 2024, Ricardo Villela será o novo diretor.

Kamel, porém, não vai deixar a emissora e vai ocupar a posição recém-criada de coordenador do Conselho Editorial do Grupo Globo, presidido por João Roberto Marinho. Segundo a Globo, a decisão veio do próprio jornalista, que, em uma conversa em julho do ano passado com João e Paulo Marinho, diretor-presidente da empresa, pediu para “desacelerar”.

Paulo contou, em nota, que os motivos se deram por um “desejo de experimentar uma rotina diferente” e “a certeza de ter desenvolvido profissionais capazes de seguir praticando um jornalismo baseado na pluralidade, isenção e busca pela apuração precisa dos fatos”.

O diretor-presidente elogiou Kamel como um profissional “sereno, íntegro e decisivo”. “Em meu nome e da minha família, agradeço ao Ali pelos anos de dedicação e empenho que tanto nos ajudaram a escrever a história da Globo até aqui”, escreveu.

Trajetória

Ali Kamel é um dos maiores nomes do jornalismo da atualidade. Esteve em funções executivas do Grupo Globo por 34 anos, sendo 22 deles na Globo e em posições de liderança, conforme o relato de Paulo Marinho.

O jornalista já foi responsável por projetos como Caravana JN e O Brasil Que Eu Quero Para o Futuro. Em 2022, passou a promover entrevistas com candidatos à presidência do País durante o Jornal Nacional, algo até então inédito.

Quem é Ricardo Villela?

Ricardo Villela já trabalhou em veículos como Jornal do Brasil e Veja, chegando à Globo em 2005. Assumiu posições como editor de política, editor-executivo e editor-chefe do Jornal da Globo e coordenou o Jornal Nacional.

Villela chefiou a redação da emissora em São Paulo até migrar para Brasília. Ele assumiu a posição de diretor-executivo de jornalismo e passou a trabalhar ao lado de Kamel em 2021.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais

Estadao Conteudo