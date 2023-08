Anchieta lança edital para seleção de projetos na área de audiovisual

A Prefeitura de Anchieta lançará, nesta quarta-feira (23), o Edital de Seleção de Projetos do Audiovisual Paulo Gustavo. O evento acontece, a partir das 18h, no Auditório CEU das Artes.

A iniciativa é da Gerência Estratégica de Cultura, que explicará aos interessados ​​como fazer a inscrição e quem pode propor projetos, além de sanar dúvidas a respeito de detalhes do edital.

Mais informações podem ser obtidas através das redes sociais ou site institucional da Prefeitura de Anchieta.

