Após ‘cantar’ namorada de capixaba, José Loreto se manifesta: “Peço desculpas”

José Loreto usou as redes sociais para se desculpar com o casal de ex-BBBs, o capixaba Lucas Bissoli e Eslovênia. Lucas expôs o ator após ele enviar uma mensagem privada para a namorada, chamando-a de ‘gata’ em seu story. O nome de Loreto foi divulgado pelo ex-BBB ao colunista Leo Dias, que deu a informação:

“Não queria estar aqui fomentando uma fofoca, mas senti a necessidade de esclarecer um mal-entendido. Jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento. Não tenho a menor necessidade e interesse e eu acho um ultraje. O que aconteceu foi que, sabe quando você está de bobeira no Instagram? Vai entrando em perfis e stories de quem você nem segue? Pois bem, isso aconteceu comigo, acontece. E vi uma foto linda nos stories da Eslovênia que eu não conhecia, não sabia que namorava, e respondi ao story com a palavra ‘gata’. E só. Não fiquei dando em cima, não pedi telefone, não pedi encontro, não sufoquei, não insisti. Achei apenas que tinha elogiado uma pessoa que eu achei gata.”

“Peço mil desculpas ao casal Lucas e Eslovênia que se sentiram ofendidos. Inclusive, assim que saiu a primeira notinha de fofoca, eu imediatamente achei o perfil do Lucas e mandei três áudios para ele que ele ainda não visualizou, mas lá eu expliquei a situação, pedi desculpas, não sabiam que eles namoravam e eu não tenho obrigação em saber. Mas se ofendeu a ponto dele expor uma situação, sem me procurar, sem me conhecer e achar que fui, um mau-caráter, e o que é meu está guardado, cruzes! Com toda a minha sinceridade eu peço desculpas ao casal gato. Sim, Lucas, você é um gatão também. Desejo toda a felicidade do mundo ao casal e proponho um exercício a todos: o mundo tá cedendo por conclusões imediatistas. Vamos tentar um olhar mais amoroso em relação a nós mesmos e aos outros. Nada tem apenas um ponto de vista. “