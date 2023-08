Aposta do ES acerta a quina da Mega-Sena e fatura mais de R$ 76 mil

Uma aposta feita no Espírito Santo “bateu na trave” e acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2.623 da Mega-Sena. Com uma aposta simples feita na Loteria da Orla, em Vila Velha, o sortudo capixaba vai levar para casa a quantia de R$76.049,64.

O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (22), em São Paulo. Os números sorteados foram 10-15-20-35-37-59. O prêmio estimado é R$ 3 milhões. A Caixa informou que nenhum apostador acertou as seis dezenas, de maneira que o prêmio principal acumulou mais uma vez e pode passar dos R$ 5 milhões no sorteio da próxima quinta (24).⠀

A partir desta semana, a Mega-Sena passa a ter três sorteios por semana. Os concursos ocorrerão sempre às terças e quintas-feiras e aos sábados.

Segundo a Caixa, as probabilidades e demais regras permanecem as mesmas. A aposta simples da Mega custa R$ 5.