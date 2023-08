Área de conservação em Muniz Freire vai ganhar Plano de Manejo

Em uma parceria considerada inovadora pelos envolvidos, a Prefeitura de Muniz Freire e a Mineração Curimbaba vão iniciar a preparação do Plano de Manejo da área de conservação da Fazenda Santa Maria. A área foi adquirida pela municipalidade recentemente. A participação do município da região do Caparaó Capixaba está sendo feita por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

A Secretaria coloca que, dentro do Plano de Manejo, uma das etapas principais é a identificação minuciosa das espécies florestais e arvorais. Assim como, dos animais e invertebrados presentes na área de conservação. “Estamos comprometidos em realizar um estudo, abrangente e preciso, das espécies que habitam a Fazenda Santa Maria”, afirma o secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Douglas Almeida Caçador.

Esse levantamento detalhado permitirá um entendimento profundo do ecossistema local e fornecerá a base para a definição das diretrizes de uso da área. “Esse esforço é crucial para estabelecermos estratégias eficazes de conservação e para determinarmos quais atividades poderão ser desenvolvidas, sem comprometer o equilíbrio ambiental“, acrescenta o secretário.

Plano de Manejo é fundamental para gestão ambiental

Conforme ressalta a Secretaria de Meio Ambiente, o Plano de Manejo é o marco fundamental na gestão ambiental de uma unidade de conservação. Ele visa garantir que as belezas naturais e biodiversidade sejam preservadas. Ao mesmo tempo em que permite a realização de atividades compatíveis com a sustentabilidade. Além de ações que promovam a educação ambiental e o desenvolvimento econômico consciente.

Plano de Manejo da área de conservação é fruto de parceria entre Prefeitura e Mineração Curimbaba (Foto Ass. Com. Muniz Freire).

Na conclusão do plano, será produzido um documento que estabelecerá as diretrizes para o uso da área de conservação. Esse documento vai delinear o que pode e o que não pode ser realizado dentro dos limites da unidade de conservação. A medida, conforme a Secretaria de Meio Ambiente, visa assegurar a preservação dos ecossistemas frágeis e a promoção do turismo ecológico sustentável. Assim como, outras atividades de baixo impacto.

Por sua vez, nessa parceria, a Mineração Curimbaba vai financiar o estudo completo e também contribuirá para a elaboração do Plano de Manejo. O investimento, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, serve para ressaltar a importância do setor privado na conservação do patrimônio natural.