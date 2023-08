Barroso tomará posse como presidente do STF em setembro

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou nesta quarta (9), que deixará a presidência da Corte em setembro. Ela dará posse ao seu sucessor, Luís Roberto Barroso, em 28 de setembro. O vice-presidente será o ministro Edson Fachin. Os nomes foram confirmados hoje pela Corte por 10 votos.

A aposentadoria compulsória de Rosa será em 2 de outubro, quando ela completa 75 anos. Há possibilidade, contudo, de ela antecipar a saída após deixar o cargo de presidente.

Após ser confirmado como o próximo presidente da Corte, Barroso disse receber a tarefa com “imensa humildade” e afirmou ser “consciente do peso dessa responsabilidade”.

“Pretendo dignificar a cadeira que vossa Excelência hoje ocupa”, completou o ministro, que disse não ter “nenhum outro propósito que não seja fazer o País maior e melhor”. O mandato de presidente do STF é de dois anos. Depois, ele deve ser sucedido por seu vice, Fachin.

Estadão Conteúdo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.