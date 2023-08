Bayern de Munique vence Liverpool em amistoso de 7 gols

Bayern de Munique e Liverpool fizeram um amistoso animado nesta quarta-feira (2), de olho no início da temporada europeia. Jogando em Cingapura, o time alemão venceu por 4 a 3, com uma rápida virada nos minutos finais. Em outro jogo do dia, o Barcelona derrotou o Milan por 1 a 0.

No estádio Nacional de Cingapura, o time inglês abriu vantagem logo aos dois minutos de jogo, com gol de Gakpo. Aos 28, o zagueiro e novo capitão do time Van Dijk anotou o segundo. Mas, antes do intervalo, a equipe alemã buscou a igualdade, com gols de Gnabry e Sane.

O Liverpool contou com os reforços Szoboszlai e Alexis MacAllister entre os titulares. Gakpo, Diogo Jota e Mohamed Salah formaram o trio de ataque. Do lado alemão, o reforço sul-coreano Min-jae Kim formou dupla de zaga com Upamecano. No ataque, o jovem francês Mathys Tel esteve entre os 11 iniciais.

E, como é frequente nestes amistosos de pré-temporada, os dois times mudaram praticamente toda a sua formação para o segundo tempo. Os ingleses fizeram 10 trocas, enquanto os alemães mudaram 11 jogadores.

Reforço para o segundo tempo, Luis Díaz anotou o único gol do Liverpool na etapa final, aos 21. Mas o Bayern buscou uma surpreendente virada nos 10 minutos finais da partida, com gols de Stanisic e Kratzig. O time alemão não contou com o atacante Sadio Mané, ex-Liverpool, entre os relacionados – o jogador está de saída.

BARÇA VENCE MILAN

Jogando em Las Vegas, nos Estados Unidos, o Barcelona derrotou o Milan por 1 a 0, também nesta quarta. O único gol da partida saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Ansu Fati acertou belo chute da entrada da área e mandou praticamente no ângulo, sem chances para o goleiro Mike Maignan.

O time espanhol não contou com o atacante Dembélé, que está perto de ser anunciado pelo Paris Saint-Germain. Já o brasileiro Raphinha esteve entre os titulares.

Estadao Conteudo