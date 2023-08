Besouro Azul estreia nos cinemas de Cachoeiro; confira a programação

O filme estrelado pela atriz brasileira Bruna Marquezine e o ator Xolo Maridueña, Besouro Azul, é a grande estreia nos cinemas de Cachoeiro nesta quinta-feira (17).

Besouro Azul, baseado nos quadrinhos da DC, segue o jovem mexicano Jaime Reyes (Xolo Maridueña) que, recém-formado, volta para casa cheio de aspirações para o futuro. Em meio a uma busca por seu propósito no mundo – e um emprego – o destino o surpreende ao colocar em seu caminho uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena, conhecida como Escaravelho.

O besouro alienígena azul escolhe Jaime para ser seu hospedeiro simbiótico – o que lhe dá uma armadura superpoderosa e lhe garante poderes. O problema é que o item é de grande interesse da empresária Victoria Kord (Susan Sarandon), que une forças ao vilão Carapax (Raoul Max Trujillo) para recuperá-lo. Nessa confusão toda, Jaime só poderá contar com a ajuda da própria família e da jovem Jenny Kord (Bruna Marquezine). E agora, o jovem deverá enfrentar desafios imprevisíveis, tendo sua vida transformada para sempre, ao se tornar o Super-Herói Besouro Azul.

Confira o trailer oficial do filme:

Além desses, outros filmes integram a programação. Confira!

Sala 1

Elementos 2D

Oppenheimer 2D

Besouro Azul 2D

Sala 02

Besouro Azul 2D

Sala 03

Gatos no Museu 2D

Megatubarão 2 – 3D

Fale Comigo 2D

Sala 04

Barbie 2D

Oppenheimer 2D

Tempos de Barbárie – Ato 1: Terapia da Vingança 2D

Sala 01

Gatos no Museu 2D

Barbie 2D

Fale Comigo 2D

Sala 02

Besouro Azul 2D

Sala 03

Gatos no Museu 2D

PREÇO ÚNICO R$ 10,00

Elementos 3D

Megatubarão 2 3D

Oppenheimer 2D

