Bombeiros ensinam primeiros socorros a servidores do Cras de Anchieta

O curso foi ministrado pela 2ª CIA do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, na manhã de sexta-feira (4), para ensinar aos servidores do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Anchieta as técnicas de primeiros socorros.

A realização é do Projeto de Qualificação do Servidor do CRAS (Procras), que tem por premissa a ideia de contribuir com a qualificação dos servidores do equipamento social gerando qualidade na prestação dos serviços à população, e ao mesmo tempo, valorização dos profissionais, para desenvolvimento de suas ações.

Além dessa ação o PROCRAS, já desenvolveu ações neste ano na capacitação dos servidores do CRAS em informática básica, através de curso ministrado pela servidora Marília Monteiro.