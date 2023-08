Brasil empata com a Jamaica e é eliminado da Copa do Mundo feminina

O Brasil está eliminado da Copa do Mundo feminina. No jogo de vida ou morte contra a Jamaica, no fechamento da primeira fase do Mundial, a seleção brasileira empatou em 0 a 0 e terminou sua participação com o terceiro lugar do Grupo F. A partida foi a despedida de Marta em Copas. A Rainha termina sua história como a maior artilheira da competição com 17 gols em seis edições que disputou.

Apesar de ter a bola e controlar o ritmo da partida, a seleção brasileira pouco fez no jogo. Errando muitos passes, mostrando nervosismo em todas as ações no campo e sofrendo com a “cera” adversária, o Brasil sentiu a obrigação de vencer para classificar. Nem mesmo Marta, no time titular pela primeira vez no Mundial.

Precisando vencer para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina, o Brasil começou buscando o ataque e tentando pressionar a Jamaica. Apesar disso, o nervosismo era evidente nas jogadoras brasileiras e os erros de passes atrapalham muito qualquer tentativa de jogada de perigo das brasileiras.

A cada minuto que passava, a seleção jamaicana gostava ainda mais do marcador e tentava, muitas vezes com sucesso, tirar a velocidade do jogo, o que visivelmente incomodava as atletas do Brasil. Apostando muito pelas jogadas pelas pontas do campo, principalmente pelo lado esquerdo com Tamires, Debinha e Marta, a seleção brasileira levou perigo em algumas oportunidades e fez a goleira Spencer trabalhar.

A pressão brasileira aumentou ainda mais no segundo tempo. Com Bia Zaneratto em campo, a seleção passou a colocar nove das 10 jogadoras de linha no campo de ataque e controlou o ritmo “alugando” o campo de ataque. Assim como fez no primeiro tempo, a seleção jamaicana se manteve travando a partida e tirando a sequência e o ritmo do confronto em Melbourne.

Na reta final, o Brasil pareceu perder as forças em campo. Sem conseguir ser efetiva como na reta final do primeiro tempo, a seleção brasileira pouco ameaçou o gol jamaicano. No minuto final, com até a goleira Letícia na área, as brasileiras pressionaram, mas pararam na defesa e foram eliminadas da competição.

FICHA TÉCNICA

JAMAICA 0 x 0 BRASIL

JAMAICA – Spencer; Blackwood, Swaby, Swaby e Wiltshire; Sampson, Primus, Spence, Brown (Washington) e Matthews (Cameron), Shaw. Técnico: Lorne Donaldson.

BRASIL – Letícia; Antônia (Geyse), Kathellen, Rafaelle e Tamires; Ary Borges (Bia Zaneratto), Kerolin, Luana (Duda Sampaio) e Adriana; Debinha, Marta (Andressa Alves). Técnica: Pia Sundhage.

ÁRBITRO – Esther Staubli (SUI).

CARTÕES AMARELOS – Matthews (JAM)

PÚBLICO – 27.638 pessoas

RENDA – Não informado.

LOCAL – Melbourne Rectangular Stadium.

Estadao Conteudo