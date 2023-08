BRK comemora Dia dos Pais com workshop

Um workshop irá marcar a comemoração do Dia dos Pais na BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim. O evento será realizado nesta quarta-feira (9 de agosto), às 7h, para os funcionários, tendo como facilitador o psicólogo Filipe Monecchi.

Especialista em Gestão de Pessoas e Carreiras, Terapia Cognitivo Comportamental e em transtornos de humor, Filipe pretende trabalhar com os participantes o processo neurobiológico da motivação. “Não é aquela motivação que se tem ao assistir uma palestra e que acaba 20 minutos depois porque a pessoa não lembra mais do que ouviu. A intenção é aplicar as técnicas da psicologia comportamental e da neurociência, utilizando estratégias efetivas para ajudar cada um em seu próprio processo de conhecimento”, explica.

O psicólogo ressalta que a programação será formada por um momento teórico e outro prático. “Vamos permitir que os pais participantes da atividade sejam ativos no conteúdo e, por isso, as expectativas que tenho para o workshop são as melhores possíveis”, completa Filipe Monecchi.

De acordo com o diretor da BRK em Cachoeiro, Marcos Mendanha, com a iniciativa, a concessionária espera contribuir com o desenvolvimento pessoal dos profissionais. “Temos pais de todas as idades e de diferentes perfis na companhia. Todos eles fazem a sua parte diariamente e se doam para fazer a BRK alcançar a qualidade e a eficiência na prestação dos seus serviços. O workshop é uma forma de agradecer pelo empenho e de fortalecê-los em sua caminhada e na busca pela realização de seus sonhos e projetos de vida”, afirma.