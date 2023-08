Cachoeiro estará presente na edição 2023 da Feira dos Municípios

De quinta-feira (31) a sábado (3) desta semana, acontece, na Serra, região metropolitana de Vitória, a edição 2023 da Feira dos Municípios, e a Prefeitura de Cachoeiro marcará presença apresentando as potencialidades culturais, turísticas e a força da sua agroindústria familiar.

No pavilhão de Carapina, a gestão municipal se unirá a outros 77 municípios do Espírito Santo, em um grande intercâmbio cultural, artístico e gastronômico, com oportunidades, também, para o desenvolvimento de novos negócios e oportunidades.

Para representar Cachoeiro, as Secretarias de Agricultura (Semag), Cultura e Turismo (Semcult) e Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) estão preparando um estande que servirá como vitrine para o potencial artístico e turístico do município, reconhecido por ser terra de personalidades notáveis, como os escritores de renome Rubem e Newton Braga e o cantor Roberto Carlos, que será aludido durante todos os dias do evento com apresentações do cover Robson Carlos.

Dentro desse espaço, artesãos locais irão exibir suas criações, destacando a tradição artesanal da região. Além disso, produtores rurais estarão presentes, expondo a qualidade da agroindústria familiar do interior de Cachoeiro.

“Essa é uma excelente oportunidade para Cachoeiro mostrar sua identidade cultural e seus potenciais turísticos, em um evento de grande porte, atraindo cada vez mais visitantes para conhecer e investir em nosso município”, destaca o prefeito Victor Coelho.

A Feira dos Municípios é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), e das secretarias do Turismo (Setur) e da Cultura (Secult), e a organização da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), com o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau.