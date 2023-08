Cachoeiro se destaca entre as cidades capixabas que mais investem

Cachoeiro de Itapemirim está entre as cidades capixabas que mais investiram no ano de 2022, segundo dados do anuário Finanças dos Municípios Capixabas, que apontou que os municípios capixabas investiram R$2,09 bilhões no ano passado, valor 39,7% maior do que o registrado em 2021.

A Capital Secreta aparece entre as seis cidades mais vem colocadas, com cerca de R$ 73,1 milhões investidos.

De acordo com o anuário, o município que mais investiu foi a Serra, gastando R$ 364,3 milhões.

Na segunda posição, aparecem empatados Vila Velha (R$ 195,2 milhões) e Cariacica (R$ 195,0 milhões), seguidos por Vitória (R$ 160,9 milhões), Linhares (R$ 81,2 milhões).

Finanças dos municípios

Os gastos dos municípios capixabas com investimentos em 2022 chegaram ao segundo maior patamar da história do Espírito Santo. Com um crescimento de 39,7% em relação a 2021, as cidades investiram R$ 2,09 bilhões no ano passado, de acordo com o levantamento divulgado pelo anuário Finanças dos Municípios Capixabas, da Aequus Consultoria.

Foram R$ 595,8 milhões a mais aplicados em infraestrutura e na compra de equipamentos. Esta alta, que já considera a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), só não foi maior do que os gastos de 2020, quando o valor chegou a R$ 2,1 bilhões.

O crescimento nos investimentos se deve, em parte, ao fato de 2021 – ano de comparação – ter sido o primeiro exercício de mandato das atuais administrações municipais, período em que os investimentos costumam diminuir, já que os administradores focam em definir os projetos para a gestão, de acordo com a economista e editora do anuário, Tânia Villela.

“Os robustos investimentos dos municípios capixabas em 2022 foram impulsionados pela expansão significativa das transferências de capital do Estado, que alcançaram a marca de R$ 607,8 milhões, o maior montante já registrado e que correspondeu a 29% de todo o investimento municipal. Esse salto representou um acréscimo de aproximadamente R$ 379,9 milhões sobre o ano anterior”, ressaltou Tânia.

As transferências de capital da União foram responsáveis por apenas 7% dos investimentos municipais de 2022, que chegaram a R$ 147,5 milhões, apenas R$ 24,8 milhões a mais do que as efetuadas em 2021.

Outra fonte de apoio financeiro foram os recursos obtidos por meio de operações de crédito, que atingiram o patamar de R$ 201,1 milhões no ano passado.

Os volumes mais altos obtidos por meio de empréstimos foram observados em Vila Velha (R$ 63,2 milhões), Cariacica (R$ 50 milhões), Linhares (R$ 23,1 milhões), Serra (R$ 21,1 milhões), Vitória (R$ 16 milhões) e Colatina (R$ 11,1 milhões).

“Os municípios capixabas também direcionaram R$ 1,08 bilhão de fontes próprias de receitas para os investimentos, quantia que correspondeu a 52% do total desta despesa e representou um aumento de R$ 170 milhões no confronto com o ano anterior”, complementou Tânia.