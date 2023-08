Cachoeiro Stone Fair começa nesta terça (22) com inovações do mercado

Nesta terça-feira (22), será aberta oficialmente a 34ª edição da Cachoeiro Stone Fair, a maior vitrine de negócios da América Latina no setor de rochas, que acontece até sexta-feira (25), em Cachoeiro de Itapemirim.

Com o tema “Coloque o pé no futuro”, a feira pretende inspirar os visitantes a expandirem o pensamento, interagirem e conhecerem inovações, tendências e tecnologias utilizadas no setor de rochas ornamentais brasileiro.

Durante os quatro dias de evento, serão apresentadas, em primeira mão, as principais novidades em máquinas, produtos, insumos, serviços e toda a diversidade das rochas brasileiras.

Neste ano, a Cachoeiro Stone Fair estará ainda maior. Com a reforma do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa o evento terá uma área de 30 mil m2, sendo 10 mil m2 de espaço coberto e também uma área de exposição dos blocos de rochas ornamentais.

O evento reunirá cerca de 200 grandes marcas de toda cadeia produtiva, da extração ao beneficiamento, que vão mostrar sua força e potencialidade.

CEO da Milanez & Milaneze, empresa organizadora da Cachoeiro Stone Fair, Flávia Milaneze, destaca essa a importância da feira para o setor. “A Cachoeiro Stone Fair tem mais de 30 anos de história e credibilidade no mercado, e o diferencial de trazer inovações a cada edição, desde a sua forma de apresentação que visa proporcionar uma experiência diferenciada, além de programações inéditas e exclusivas aos visitantes”, disse.

O presidente do Sindicato do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Estado do Espírito Santo (Sindirochas), Ed Martins, está otimista para esta nova edição da Cachoeiro Stone Fair. “Esperamos um público qualificado como o do ano passado. E temos certeza de que teremos um ambiente favorável para fechamento de negócios”, afirma.

Considerada a capital mundial do Mármore, Cachoeiro de Itapemirim recebe um impacto positivo com a realização da Cachoeiro Stone Fair. Além de fomentar o setor de rochas, o evento também afeta, positivamente, segmentos do turismo de negócios da região. A expectativa é de aquecimento, também, dos setores de alimentação e serviços. Na última edição, mais de 20 mil visitantes passaram pelo evento.

Encontro de Marmoristas na Cachoeiro Stone Fair

Sucesso na edição passada, o Encontro de Marmoristas está de volta com uma programação inédita e palestras de nomes que são referência no mercado.

O objetivo é agregar ainda mais conhecimento para esses profissionais, promovendo debates e discutindo o futuro da profissão.

Entre os nomes confirmados estão Ricardo Estuqui, Katiane Passos, Pollyana Macedo, Sid Marques, Marcos Pimenta, Isabelle Kopper dentre outras referências do mercado.

O evento também trará Leandro de Freitas da Borracharia do Leandro que vai falar de como seu negócio alcançou destaque.

Serviço

Cachoeiro Stone Fair 2023

Quando: 22 a 25 de agosto, das 14h às 20h

Onde: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim

Público-alvo: profissionais do setor, como marmoristas, arquitetos, designers, engenheiros, empresários, gestores, distribuidores, compradores, entre outros.

Inscrições: no site do evento www.cachoeirostonefair.com.br