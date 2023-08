Cachoeiro Stone Fair supera expectativas e empresas comemoram resultados

A feira mais tradicional do setor de rochas ornamentais, a Cachoeiro Stone Fair, encerrou mais uma edição, marcada pela grande movimentação de um público qualificado e satisfação dos expositores. As 200 marcas que estiveram no evento fecharam sua participação com balanço positivo e já comemoram os resultados.

O evento teve mais de 18 mil visitantes de 28 países, além do Brasil, como: EUA, China, Itália, Turquia e Portugal.

Diretor comercial da AGF, Mozart Pedroti, que já marca presença todos os anos na feira, avalia que esta edição foi uma das melhores em termos de vendas e negociações. “Sempre chegamos com algumas metas para o evento e, sem dúvidas, superamos todas as nossas expectativas. Fizemos ótimos negócios, vendemos bastante máquinas, principalmente as que trouxemos de lançamento e tivemos ótimas aberturas de negociação”, disse Pedroti.

Depois de 10 anos, a Magnitos retornou a Cachoeiro Stone Fair e tem muito a comemorar. Em três dias de evento a empresa alcançou o faturamento de um mês inteiro. “Foi realmente um resultado muito positivo. Nós tivemos muitas visitas qualificadas durante esses dias que impulsionaram os bons negócios”, ressalta a diretora de marketing, Marcelle Magnago. A empresa trouxe os lançamentos dos quartzitos Vancouver e Mônaco, que foram sucesso de vendas nos primeiros dias.

Algumas negociações iniciadas durante os quatro dias de Cachoeiro Stone Fair devem se concretizar ao longo do ano, fazendo com que o mercado permaneça aquecido. O ambiente favorável beneficiou empresas de grande e médio porte, mas também as marmorarias e empresas estreantes na feira. De Vargem Alta, a marmoraria Pedra Angular, também comemora resultados. “Realizamos vários contatos, deixamos muita coisa já engatilhada, realmente o resultado da participação foi muito bom”, comemora a arquiteta da empresa Manu Nogueira.

A CEO da Milanez & Milaneze, empresa organizadora da feira, Flávia Milaneze, ressalta que o encontro cumpriu com o seu objetivo de criar um ambiente favorável para o impulsionamento do setor. “ A Cachoeiro Stone Fair é pensada para oferecer oportunidades para expositores e visitantes de estabelecer parcerias, crescer na visibilidade dentro do mercado e trocar experiências. E é com muita alegria e dedicação que nós conseguimos suprir essas expectativas todos os anos. E dessa vez não foi diferente!” reforça, a CEO.

A Cachoeiro Stone Fair é uma realização da Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere; com promoção do Sindirochas e Cetemag; patrocínio do Sicoob, Findes, Sesi, Senai, Crea-ES, Banestes, Bandes, BNB.