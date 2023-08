Campeão do rodeio em Muniz Freire vai para Barretos

No último final de semana, Muniz Freire realizou sua festa de emancipação e exposição agropecuária. Entre as atrações, a programação contou com apresentações de rodeio. E ao final das etapas, o título de campeão do rodeio ficou com o peão muniz-freirense Douglas Guehardt Figueiredo Bosser que, agora, ganhou o direito de disputar a etapa nacional no Rodeio de Barretos.

O peão de 30 anos de idade comemorou a conquista junto com a família que estava presente. Seus pais, Osvaldo Antônio Bosser e Cristina Figueiredo Bosser, nem sempre aprovaram a opção do filho. Douglas conta que sempre teve esse sonho e, ainda quando criança, montava bezerros no curral de seu tio Nilson Figueiredo. “Aos 15 anos, comecei a sair escondido dos meus pais para treinar e, quando descobriram, me aconselharam a parar”, relata. “Mas vendo que era o que eu gostava, meu pai passou a ir comigo e me apoiar”, acrescenta.

Douglas Bosser no alto do pódio, com outros competidores (Foto Diego Feleti)

Douglas Bosser destaca que começou sua carreira profissional junto com pessoas humildes que lhe deram total apoio. “Devo, onde estou, hoje, a eles, à família Olímpio, de Águas Claras – Piaçu”, lembra. Ele conta que a caminhada não foi fácil até ser um campeão do rodeio.

Campeão do rodeio de sua cidade

Lembra que já passou por várias seletivas para ir a Barretos, mas todas sem sucesso. E, no passado, chegou a pensar em parar de montar. “Ano passado, passei por momentos difíceis e pensei até em parar de montar, mas é um sonho e o que eu mais amo fazer é montar em touros”, recorda. “Graças a Deus, minha base é forte e minha família sempre me apoiou, minha esposa Stefany Sartori Frinhani e minha filha Valentina Frinhani Guehardt me deram força para continuar”, completa.

Douglas com a esposa Stefany, a filha Valentina e seus pais, Cristina e Osvaldo (Fotos Diego Feleti).

Agora, o sonho de ir para Barretos se concretizou e com uma vitória em sua cidade natal. “Sempre tive o sonho de ser campeão do rodeio da minha cidade e já tinha montado por cinco anos, quatro sem sucesso”, acentua. “Então, este ano, foram dois sonhos realizados, ao ser campeão em Muniz Freire e a vaga para Barretos”, acrescenta Douglas, agradecendo à população do município pela torcida e ao proprietário do rodeio, José Carlos Piaçu, que lhe deu a oportunidade.

Antes de ser campeão do rodeio de Muniz Freire, Douglas Bosser já tinha conquistado oito títulos de campeão em outros rodeios, além de vários pódios de segundo a quinto lugar. Por isso, afirma que está preparado e muito feliz para competir em Barretos. “É o maior rodeio da América Latina e o sonho de qualquer peão é estar lá”, destaca. “E Deus está me preparando para chegar e dar o meu melhor”, conclui.