Cantor fica pendurado por ganchos presos na própria pele durante show

O cantor norte-americano Miguel espantou seus fãs na última sexta-feira, 26, ao fazer suspensão corporal durante um show em Los Angeles, nos Estados Unidos. VEJA AQUI (as imagens são fortes).

O evento foi realizado nos estúdios da Sony Pictures para promover o próximo álbum do artista, intitulado Viscera. Ele performou cerca de quatro músicas para convidados, e fãs puderam conferir por uma transmissão ao vivo.

Durante uma das canções, Miguel ficou pendurado pelas costas por uma corda presa a ganchos que perfuraram sua pele.

A suspensão corporal viralizou nas redes sociais e mobilizou internautas, que se dividiram entre questionar o cantor e elogiá-lo pela sua “devoção à arte”, como apontou um usuário do X (antigo Twitter).

Na segunda-feira, 28, o cantor usou o Instagram para mostrar os ferimentos nas suas costas após o show. Ele também divulgou uma foto de sua camiseta, que ficou ensanguentada. “Qual é a sua relação com a dor? Qual é a sua relação com mudanças”, escreveu na legenda.

Estadao Conteudo

