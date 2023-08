Cindy Crawford recria icônico comercial 31 anos depois

A supermodelo Cindy Crawford, de 57 anos, recriou um vídeo icônico de sua carreira. Em um clipe lançado na última terça-feira (1), ela recriou as inesquecíveis cenas de seu comercial da Pepsi, que estreou originalmente no intervalo do Super Bowl em 1992.

Entre os grandes momentos da carreira da supermodelo, este é um dos mais lembrados, inclusive pelo básico, mas memorável vestuário que ela usa nas cenas.

“Ninguém fica melhor em um top branco e shorts jeans que Cindy”, comentou um internauta. A própria Crawford já revisitou o vídeo algumas vezes; entre elas, para beneficiar o American Family Childrens Hospital, em 2021.

Na época do vídeo original, Cindy tinha 26 anos. Desta vez, trinta anos depois, a modelo usou novamente o top branco e o short jeans para um videoclipe de uma música viral do TikTok, chamada One Margarita.

Estadão Conteuúdo