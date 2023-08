Cirurgia de Preta Gil para retirada de tumor foi bem-sucedida, afirma família

A cantora Preta Gil de 49 anos passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino nesta quarta-feira, 16. De acordo com a família, o procedimento correu bem. “Ela está bem e a cirurgia, segundo a equipe médica, correu muito bem”, disse Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, nesta quinta-feira (17). “Fiquei muito feliz com o relato dos médicos. Agora é se recuperar, dia após dia, recebendo carinho e amor dos amigos e da família”.

Na própria quarta-feira (16), pouco após a cirurgia, Bela Gil também contou que a retirada do tumor havia sido concluída. Em fala no Saia Justa, a irmã de Preta que a artista passaria também por uma reconstituição no mesmo dia.

“Tá agora, nesse momento, dentro da sala de cirurgia”, disse Bela, no programa. “Ela acabou de retirar o tumor, e tá lá reconstituindo o que tem que reconstituir. Então só queria deixar esse carinho, esse amor, esse beijo pra ela. para que quando ela volte daqui a pouquinho para o quarto, que ela sinta essa vibração”.

Preta deu entrada no Hospital Sírio-Libanês no dia 13. No dia do procedimento, antes de entrar para a sala de cirurgia, ela compartilhou suas emoções. “Estou aqui cercada de amor”, escreveu, posando ao lado de seu filho, Francisco Gil. “Estou grata e calma, muito confiante nos médicos”.

Estadão Conteúdo