Com interdição de São Januário, governador do ES oferece o Kleber Andrade ao Vasco

Na tarde desta quarta-feira (30), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), manteve a proibição de público no estádio de São Januário. No entanto, o estádio pode receber os jogos do Vasco da Gama, mas sem torcida.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), usou as redes sociais para convidar o Cruzmaltino para mandar seus jogos no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo.

“O Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, está preparado para receber todos os times e seleções. Colocamos o estádio à disposição do @VascodaGama caso queira mandar suas partidas em solo capixaba”, escreveu o governador.

No próximo dia 13 de setembro, o estádio de Cariacica receberá o jogo do Campeonato Brasileiro entre Flamengo x Athletico Paranaense. Os ingressos já estão esgotados.