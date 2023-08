Concurso da Câmara dos Deputados contará com provas nas 27 capitais

A Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados informou que o concurso da instituição será realizado nas capitais das 27 unidades da Federação.

De acordo com a Agência Câmara, o processo seletivo, que ainda não teve a data divulgada, será realizado da seguinte forma:

No último dia 25 de julho, o órgão divulgou o projeto básico que norteou a seleção da banca responsável por realizar o concurso público autorizado pela Mesa Diretora em 24 de maio de 2023.

A instituição escolhida foi a Fundação Getúlio Vargas. A efetiva contratação dependerá da anuência das instâncias superiores da Câmara.

