Congresso das Escolas Particulares debate de tecnologia a empatia

Inteligência artificial, novas tecnologias e formas de aprendizagem, segurança nas escolas e empatia. Esses são alguns dos temas que vão dominar o 11° Congresso Educacional das Escolas Particulares do Espírito Santos, realizado pelo Sinepe/ES entre os dias 24 e 25 de agosto, no Centro de Convenções

de Vitória.

Com especialistas renomados nacionalmente, o debate, que terá como tema central “Em um mundo hiperconectado: a educação tá on?”, vai contar com nove palestras e um talk show. Além disso, a tradicional Exposição de Produtos e Serviços Educacionais, realizada durante o congresso, irá reunir as principais novidades e tendências do setor, com soluções, produtos e serviços educacionais – um espaço importante para buscar inovações e fazer bons negócios.

O congresso, que tem previsão de receber mais de mil professores, pedagogos, coordenadores, diretores e gestores educacionais, terá a abertura oficial realizada com as boas-vindas do presidente do Sinepe/ES, Bruno L. Del Caro, e a primeira palestra será com o psiquiatra e psicanalista Jorge Forbes, com o tema “A inteligência artificial e o futuro da humanidade”.

Um talk show vai ser realizado pela professora e consultora Carla Afonso, pela mestre em Educação e psicanalista Jane Haddad e pelo major da Polícia Militar do Espírito Santo Eliandro Claudino de Jesus, comandante da Companhia Independente de Polícia Escolar, no primeiro dia de evento. O assunto escolhido é “Segurança nas escolas: saúde mental, novas tecnologias e o impacto no mundo”.

Durante a tarde, um debate voltado para instituições de ensino superior será realizado pelo economista e doutorando em Estudos Contemporâneos Rodrigo Capelato, abordando o cenário do ensino superior presencial e EAD para os próximos cinco anos, com Fies e sem Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Ao todo, serão cinco palestras no primeiro dia.

Já no segundo dia, haverá quatro palestrantes: Márden de Pádua falando sobre assistentes virtuais na educação; Danila Di Pietro comentando sobre a importância do espaço de escuta nas instituições; Raison Pinheiro, que vai explicar sobre cuidados com quem cuida; e Carolina Cavalcanti em palestra que irá abordar a aprendizagem socioemocional.

A programação:

QUINTA-FEIRA (24/08)

8h: Credenciamento e visita à 11ª Exposição de Produtos e Serviços Educacionais

9h: Abertura oficial com as boas-vindas do presidente Bruno L. Del Caro

9h30: Palestra com Jorge Forbes. Tema A inteligência artificial e o futuro da humanidade

Auditório principal

10h30: Palestra com Carla Afonso. Tema: Escola e família: impacto das tecnologias na transformação de vidas

Auditório principal

11h: Talk Show com Jane Haddad, Carla Afonso e major Eliandro Claudino de Jesus. Tema: Segurança nas escolas: saúde mental, novas tecnologias e o

impacto no mundo

Auditório principal

12h: Intervalo para o almoço e visita à 11ª Exposição de Produtos e Serviços Educacionais

13h40: Momento para interação

14h: Palestra com Geraldo Almeida. Tema: A escola transformadora:

empatia, cultura de pais e aprendizagem colaborativa

Auditório principal

14h: Palestra com Rodrigo Capelato. Tema: Cenário do ensino superior

presencial e EAD para os próximos 5 anos, com Fies e sem Fies

Auditório IES

15h: Intervalo e visita à 11ª Exposição de Produtos e Serviços Educacionais

15h30: Palestra com o professor Marcos Ragazzi. Tema: Tecnologias digitais e educação

Auditório IES

16h30: Encerramento

SEXTA-FEIRA (25/08)

9h: Credenciamento e visita à 11ª Exposição de Produtos e Serviços

Educacionais

10h: Palestra com Márden de Pádua. Tema: Assistentes virtuais na educação, impacto na experiência de aprendizagem dos alunos e a revolução que as plataformas com ChapGPT podem causar

Auditório principal

10h30: Intervalo e visita à 11ª Exposição de Produtos e Serviços Educacionais

11h: Palestra com Danila Di Pietro. Tema: A importância de um espaço de escuta nas instituições de ensino

Auditório principal

12h: Intervalo para o almoço e visita à 11ª Exposição de Produtos e Serviços Educacionais

13h20: Momento para interação

13h30: Palestra com Raison Pinheiro. Tema: Cuidando de quem cuida

Auditório principal

15h: Palestra com Carolina Costa Cavalcanti. Tema: Aprendizagem

socioemocional com metodologias ativas

Auditório principal

16h: Encerramento

As inscrições podem ser feitas pelo site: https://jacredenciei.com.br/e/11congressoeducacional