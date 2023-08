Conheça a história por trás do revólver de Elvis Presley; objeto vai a leilão

A trajetória e a importância de Elvis Presley (1935-1977) para a música mundial muita gente conhece. O que muitos talvez não saibam é que o rei do rock gostava de colecionar armas. Ao todo, Elvis tinha 37, de diferentes modelos, incluindo uma metralhadora.

Uma delas, um revólver Smith & Wesson Modelo 53, será leiloada pela Rock Island Auction Co. no dia 26 de agosto. O lance inicial, de acordo com a Rock Island Auction, empresa especializada em leilões de armas de fogo antigas, deve variar entre US$ 60 mil e US$ 90 mil, entre R$ 295 mil e R$ 443 mil.

Elvis ganhou essa arma apenas nove meses antes de sua morte, ocorrida em 1977. O revólver, segundo descrição do site de leilão, tem detalhes únicos, pois foi feito sob encomenda para o cantor.

Um desses detalhes está na mira, que tem ouro 18 quilates. Outra particularidade da arma é uma águia americana dourada, que segura a bandeira dos Estados Unidos em suas garras, gravada em sua base. Acima da águia, há 13 estrelas que representam as 13 colônias originais dos Estados Unidos. Por fim, mas agora abaixo da ave, está a frase “O Espírito de 76?, esculpida em uma faixa de ouro.

O desenho foi gravado por Russel J. Smith, que decorou armas de fogo para clientes famosos. Não se sabe ao certo quem presenteou Elvis com a arma. A hipótese mais provável é que ele a tenha recebido das mãos de um dos muitos admiradores que tinha.

Estadao Conteudo