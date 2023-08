Cooperativas se unem para construção de complexo de energia verde no ES

O Sicoob ES, a plataforma cooperativa Ciclos e a Cooperativa Agrária de Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel) lançaram em conjunto o projeto de intercooperação para construção do complexo de usinas de geração de energia fotovoltaica de São Gabriel da Palha.

O complexo de usinas será construído no telhado do armazém de café da Cooabriel, ocupando uma área de mais de 5 mil metros quadrados, e será um dos maiores do estado, com capacidade máxima de geração de 750 kWp, o suficiente para abastecer 300 residências.

O lançamento aconteceu na última sexta-feira (28), durante a Feira de Agronegócios da Cooabriel. Esse será o primeiro projeto de geração de energia distribuída entre cooperativas na área de concessão da Empresa Luz e Força Santa Maria (ELFSM), e os créditos da energia gerada serão creditados aos associados que fazem parte do projeto.

Para Cleto Venturim, presidente da Ciclos e do Sicoob Sul-Serrano, o investimento está alinhado com o compromisso do Sicoob por um consumo mais consciente dos recursos naturais. “Estamos empenhados em garantir cada vez mais que os associados das cooperativas tenham acesso a esse modelo de consumo, que representa inovação, sustentabilidade e muito mais economia. A partir dessa parceria, os nossos associados e os associados da Cooabriel estarão conectados com um futuro mais sustentável”, completa o presidente.

A adoção de energias limpas é uma tendência mundial que deve crescer ainda mais nos próximos anos devido à necessidade cada vez mais urgente do uso de fontes renováveis. O Brasil é o oitavo colocado no ranking mundial de energia solar e o país vem subindo de posição a cada ano. No Espírito Santo, o Sicoob ES destaca-se pela utilização de energia fotovoltaica produzida pela própria cooperativa para abastecer suas agências.

Segundo Gustavo Bernardes, executivo da Ciclos, o Sicoob ES e a plataforma cooperativa já contam com usinas e projetos de energia limpa em quatro municípios do Estado. “Estamos certos de que o cooperativismo é a força capaz de nos conectar a um futuro cada vez mais verde, contribuindo para o aumento da produção de energia limpa e renovável e para a preservação do meio ambiente”, relata Gustavo.

A plataforma cooperativa Ciclos nasceu em 2019, através de uma parceria com o Sicoob ES com o objetivo de inovar na oferta de produtos e serviços aos seus associados, trazendo serviços de telecomunicações e energia limpa. Um dos resultados positivos dessa parceria foi a instalação de um complexo composto por dez centrais geradoras fotovoltaicas (UFV) no município de Conceição da Barra que atende às agências do Sicoob localizadas nas áreas de concessão da EDP.

Sobre o Sicoob

O Sicoob ES é uma instituição financeira cooperativa que tem mais de 670 mil associados, e atua no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP). São seis as cooperativas filiadas: Sul-Litorâneo, Sul, Conexão, Coopermais, Sul-Serrano e Credirochas.

Oferece todos os serviços tipicamente bancários, como conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, pagamentos por cartão de crédito e débito e pagamentos online.

Em nível nacional, soma mais de 7,3 milhões de cooperados, está presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal e é a única instituição financeira presente em 390 municípios.

É formado por aproximadamente 339 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com mais de 4,5 mil pontos de atendimento em 2.337 cidades brasileiras.

Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.