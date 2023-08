Corinthians vence Estudiantes e vai à semifinal da Sul-Americana

O Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana. Contando com atuação de gala de Cássio e a ajuda da trave ao longo de todo o confronto, a equipe alvinegra conseguiu passar pelo Estudiantes nas cobranças de pênaltis e avançou para a próxima etapa do torneio continental. No tempo normal, vitória argentina por 1 a 0. Nas penalidades máximas, triunfo corintiano por 3 a 2.

A atuação do Corinthians foi ruim do começo ao fim do jogo, fazendo o torcedor alvinegro sofrer. A sorte, porém, esteve ao lado dos visitantes, que poderiam ser vítimas de uma derrota acachapante em La Plata na noite desta terça-feira. Erros crucias dos argentinos fizeram o time alvinegro resistir à pressão.

Na próxima fase, o Corinthians vai enfrentar Fortaleza ou América-MG. O time tricolor venceu o jogo de ida, em Belo Horizonte, por 3 a 1, e pode até perder por um gol para se classificar.

Antes de a bola rolar, a grande dúvida sobre a escalação de Luxemburgo dizia respeito à opção de deixar Yuri Alberto no banco de reservas. Recheada de meio-campistas, a equipe alvinegra só tinha Ángel Romero como atacante. O treinador colocou o paraguaio na ponta esquerda, improvisando Renato Augusto como falso 9, com Ruan Oliveira no lado destro. Rojas ficou responsável pela armação. A tática, porém, mal teve tempo de se provar.

O roteiro do jogo em La Plata ganhou contornos de drama logo no primeiro minuto. O zagueiro Bruno Méndez afastou mal um cruzamento e entregou a bola nos pés de Mauro Méndez, que estufou as redes, colocando o Estudiantes em vantagem. Mesmo com o placar adverso, o Corinthians não conseguiu se impor e continuou levando sufoco. Cássio, fazendo caras e bocas, tentava alertar a defesa para os perigosos ataques argentinos, liderados por Rollheiser. Com o andar dos ponteiros, a equipe corintiana manteve a característica defensiva, com raras idas ao ataque.

Cássio e a trave ajudaram o Corinthians a não sofrer mais gols no primeiro tempo. A equipe alvinegra estava desorientada em campo. O Estudiantes fazia o que queria em campo, mas precisava caprichar mais nas finalizações para não depender das penalidades máximas. O resultado do primeiro tempo ficou barato para a equipe alvinegra.

Sem criar no ataque, o Corinthians também não conseguiu se provar defensivamente. Romero teve atuação mais participativa, enquanto Ruan Oliveira ficou muito apagado. Para a etapa complementar, o time paulista precisava encontrar soluções para além da parte tática e mostrar maior dedicação no jogo e ambição de avançar para a semifinal.

O Corinthians voltou do intervalo com Yuri Alberto e Wesley nos lugares de Romero e Ruan. Mesmo assim, o time alvinegro continuou com muitas dificuldades e tendo a trave como principal colaboradora. Rollheiser se firmou como o pesadelo da defesa alvinegra e ficou perto de guardar o seu. A trave, porém, foi o 12º jogador alvinegro em campo. Os argentinos acertaram a trave quatro vezes em 90 minutos.

O Estudiantes manteve uma marcação em linha alta, pressionando a saída de bola do Corinthians. Os lances ofensivos do time alvinegro eram escassos e, invariavelmente, inócuos. Passados 20 minutos do segundo tempo, os comandados de Luxemburgo somavam apenas um chute na direção do gol em todo o jogo. Nem mesmo os contragolpes encaixaram.

Nos minutos finais, descontente com o placar mínimo e sem conseguir manter o mesmo volume de criação, o time de La Plata tirou o lateral-direito Mancuso e colocou o atacante Mauro Boselli, velho conhecido da equipe corintiana. Os visitantes seguraram a igualdade no placar agregado até o apito final, levando a decisão para os pênaltis.

O roteiro do jogo, por fim, deu todas as pistas de que Cássio novamente seria herói. Sosa e Fábio Santos converteram as primeiras cobranças. Rollheiser, melhor do time de La Plata em campo, parou no goleiro alvinegro. Giuliano, porém, também perdeu o seu, mas Lollo acertou o travessão. Vera, que entrou no fim do jogo, colocou o Corinthians em vantagem. Ascacíbar chutou no travessão a cobrança decisiva e calou o estádio argentino, para a alegria dos alvinegros em La Plata.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES 1 (2) X 0 (3) CORINTHIANS

ESTUDIANTES – Andújar; Mancuso (Boselli), Lollo, Núñez e Benedetti; Jorge Rodríguez (Zuqui), Ascacíbar e Sosa; Rollheiser, Mauro Méndez e Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.

CORINTHIANS – Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Moscardo (Giuliano) e Maycon; Matías Rojas, Renato Augusto (Fausto Vera) e Ruan Oliveira (Yuri Alberto); Ángel Romero (Wesley). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOL – Mauro Méndez, com 1 minuto do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Wilmar Roldán (COL).

CARTÕES AMARELOS – Lollo, Núñez, Yuri Alberto, Maycon e Fábio Santos.

PÚBLICO E RENDA – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

