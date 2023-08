CPM 22 apresenta sucessos dos 28 anos de carreira em Cachoeiro

No próximo sábado (12), a banda CPM 22 se apresenta no Cachoeirock, que acontece no The Place Belas Artes. O evento terá ainda as bandas Herbocinetica, B Melão, Capital Secreta e Os Peludão. Os shows começam a partir das 21h.

O CPM 22, que tem como maior influência a cena pós punk californiana dos anos 90, traz em seu repertório sucessos como: Tarde de Outubro, Anteontem, O Mundo Dá Voltas, Desconfio, Dias Atrás, Um Minuto para o Fim do Mundo, entre outros.

Formanda por Fernando Badauí (voz), Luciano (guitarra, 2ª voz e backing vocal), Phil (guitarra, arranjos e backing vocal), Ali (baixo e backing vocal) e Daniel (Bateria), a banda, com 28 anos de estrada, está em estúdio gravando o novo disco.

O vocalista da banda, Badauí, fala sobre a trajetória até aqui e sobre o novo disco. Confira a entrevista completa!

Foto: Willer Carvalho

Aqui Notícias – A CPM 22 aproxima-se da marca de quase três décadas na cena musical brasileira. Como é, para você, presenciar essa caminhada, ainda mais na condição de, hoje, único integrante da formação original?

Badauí – Esse negócio de último integrante é relativo. O Luciano entrou na banda quando a banda ainda tinha quatro anos, estava começando. Naquela época, tinha só algumas demos gravadas, e ele está desde o primeiro disco independente. Então, considero também um membro da formação original, quando a banda já tinha uma identidade definida. Claro, o vocalista é a identidade maior por causa da voz e das letras. Mas, a banda não é formada por meros desconhecidos. São membros de outras bandas que vieram também e que são muito conhecidos no cenário do Rock. CPM é uma banda de muito tempo e é normal mudança de formação. O que importa mesmo é a força e a seriedade no trabalho, mantendo a identidade sempre intacta.

AN – Foi um intervalo de seis anos desde “Suor e Sacrifício”, gravado em 2017. O que a banda incorpora nesse tempo?

Badauí – A banda vem numa constante evolução, o ‘Suor e Sacrifício’ já é um disco que me agradou bastante, com relação a sonoridade, letras e todo o contexto. Agora estamos fazendo um disco bem diferente, bem pegado e as letras estão legais. Vai ser o primeiro disco dessa formação. Acho que a galera vai gostar bastante.

AN – Como CPM22 mira o futuro?

Badauí – A gente não costuma planejar o futuro a longo prazo. Nossa próxima meta é acabar a turnê até o fim do ano, fazer um disco legal, para sairmos em turnê novamente, rodar o Brasil todo e até mesmo fora dele, e isso demandar uns três ou quatro anos às vezes. Então, nosso projeto futuro é esse por enquanto.

AN – Como está o andamento do disco novo? Qual será a pegada? Já tem data de lançamento?

Badauí – Estamos entrando em estúdio e vamos começar a gravar as baterias. Devemos lançar algum single em outubro ou novembro, e tentar lançar o disco até o fim do ano ou começo do ano que vem. O disco tem várias músicas bem rápidas, bem melódicas, mas é um disco com bastante hardcore. As letras estão muito legais, estou curtindo bastante. Escrevi várias músicas para esse disco e vários textos que eu já tinha guardado, o Luciano também escreveu bastante coisa. A galera vai curtir bastante.

Cachoeirock terá tributos e muita diversão

Além de CPM 22, o Cachoeirock terá ainda as bandas: Herbocinética (tributo ao Raimundos), B Melão (tributo ao Rappa), Capital Secreta (rock nacional e internacional) e Os Peludão ( rock anos 80 e 90).

Os ingressos estão sendo vendidos no site On Ticket. Quem levar um quilo de alimento não perecível paga meia-entrada. O show é uma realização da Comandos Entretenimento.

Foto: Divulgação/ Comandos Entretenimento