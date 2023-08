Criança de cinco anos é estuprada pelo próprio pai em Muqui

Uma criança de cinco anos pode ter sido estuprada pelo próprio pai, de 29 anos, em Muqui, de acordo com a Polícia Militar. No início da madrugada desta segunda-feira (14), os militares foram acionados depois que a criança de cinco anos deu entrada no Hospital Maternidade Dr. Aluísio Filgueiras, em Muqui.

De acordo com a PM, a menina relatou para a mãe que tinha estuprada pelo próprio pai. Ainda, após saber que a mulher tinha seguido para o hospital com a menina, o homem teria realizado diversas ligações para a mãe com a intenção de coagi-la.

Policiais militares seguiram em buscas pelo suspeito, mas ele não foi encontrado durante o atendimento da ocorrência. O Conselho Tutelar do município acompanha o caso, que será investigado pela Polícia Civil.