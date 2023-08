Cultura e artesanato de Anchieta presentes na Feira dos Municípios 2023

Atrações dos 78 municípios capixabas estão programadas para acontecer durante a Feira dos Municípios, que acontece no Parque de Exposições de Carapina, na Serra, e tem início na próxima quinta-feira (31) e prossegue até domingo, 03 de setembro. Atrações culturais e o artesanato de Anchieta estarão presentes no evento.

O grupo folclórico de dança portuguesa, Os Brandarinos, composto por moradores da comunidade de Belo Horizonte, irá se apresentar na quinta-feira, dia 31. Já o bloco Jaraguá realiza uma bela apresentação do sábado (02). Ainda, durante o evento, os visitantes poderão conferir e adquirir peças exclusivas dos artesãos de Anchieta, representados pela Casa do Artesão Anchietense e pela Loja do Santuário Nacional de São José de Anchieta.

Serão quatro dias para conhecer e desfrutar das tradições culturais, história e gastronomia de todo o Espírito Santo. Os 78 municípios do Estado estarão representados nas dez regiões turísticas, com uma variedade de estandes que vão apresentar a diversidade cultural, artística e gastronômica capixaba, desde a famosa moqueca até os doces típicos artesanais.

“A Feira dos Municípios é um evento muito importante para o Espírito Santo, permitindo conectar os visitantes com tudo o que há de melhor em todas as regiões capixabas. Quem passar pela feira vai poder conferir a cultura, gastronomia, agronegócio, produtos e turismo do Estado e Anchieta estará lá, sendo representada pela cultura e pelo artesanato”, disse o prefeito Fabrício Petri.