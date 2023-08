De novo! Idosa é presa pela 2ª vez por maus tratos a animais

Uma idosa foi presa, na última quarta-feira (2), em Guarapari, após abordagem da equipe da CPI dos Maus-Tratos contra os animais, presidida pela deputada Janete de Sá.

No local estavam oito cachorros e cinco gatos em condições precárias. Os cães estavam com pelos embolados, feridas na pele e magros. A residência tinha fezes e urina espalhados, comida inadequada e mau cheiro.

A idosa foi encaminhada pela Polícia Militar à Delegacia de Guarapari e depois levada ao presídio. E a equipe de zoonoses da prefeitura recolheu os animais.

A CPI foi acionada por um oficial de Justiça que foi até a residência à pedido da proprietária do imóvel, já que a inquilina não pagava aluguel há alguns meses.

E não é a primeira vez que a senhora é detida pelo mesmo crime. Em 2022 ela foi indiciada por crimes de maus-tratos a animais na Ponta da Fruta, em Vila Velha.

“A CPI agiu rapidamente assim que foi acionada, verificou toda a situação e contou com auxílio da polícia militar. Nossa equipe está acompanhando o caso.” afirma a deputada.

