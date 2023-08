Dia “D”: campanha oferece vacinação gratuita para pets em Muniz Freire

A Prefeitura de Muniz Freire já começou a campanha antirrábica 2023. Após a realização do Dia “D” de Vacinação Antirrábica nas unidades de saúde de Alto Norte, Assunção, Vieira Machado, Itaici, Menino Jesus e São Pedro, a administração municipal promoverá uma nova rodada de imunização para os pets da cidade, na próxima quinta-feira (30).

As localidades que serão contempladas com o serviço de vacinação gratuito são Piaçu e Sede, na Praça Divino Espírito Santo, Parque de Exposições e Cohab. O atendimento será realizado, das 8h às 14h.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com seu agente de saúde.

A prefeitura ainda reforça que se o pet tem Carteira de Vacinação, o tutor não deve esquecer de levar o documento. Para os que ainda não possuem, carteira será feita na hora.

