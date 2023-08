Dia dos Pais: a história do pai que acreditou na educação para romper fronteiras

O professor de Administração, Éder Amaro e sua esposa, Rosilene Thomas Porto, residem atualmente em Cariacica, na região da Grande Vitória, mas já viveram muitos e bons anos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Pais de Gabriel, Rafael e Victória, eles se orgulham de suas trajetórias, marcadas por amor e dedicação à família. Nesse Dia dos Pais, a história do professor é uma inspiração!

Éder carrega a responsabilidade paterna com orgulho, especialmente, quando fala de seus filhos. Ele acredita que vínculos de amor e respeito, são valores de incentivo e superação. “Meus filhos estão inspirando outros jovens, mostrando que é possível trilhar um caminho virtuoso, através da educação, que é a base de uma vida melhor”, afirma.

A jornada do professor foi marcada por desafios e obstáculos que ele encarou com resiliência e fé. Mais novo de 10 irmãos, Éder teve um começo difícil. Perdeu o pai quando tinha apenas três meses de idade. Criado pela mãe, que lutava para sustentar seus filhos, ele aprendeu desde cedo o valor da perseverança. Durante a infância, todos os irmãos vendiam picolés nas ruas para contribuir com a renda familiar.

No entanto, o professor, atualmente, tem 50 anos, afirma que sempre soube que a educação seria sua rota de fuga da adversidade. Ele se casou com Rosilene aos 23 anos e, juntos, enfrentaram desafios em busca de um futuro melhor para seus filhos.

Pai orgulhoso da educação dos filhos

Determinado a oferecer-lhes oportunidades que ele não teve, Éder investiu na educação de seus filhos e os encorajou a tirar o máximo proveito do ensino público disponível.

Gabriel, o primogênito, é um exemplo do sucesso dessa abordagem. Formado, ele foi aprovado em múltiplas faculdades de Medicina e Engenharia Civil, optando por Engenharia na Unicamp, em Campinas, e conquistando um intercâmbio para a França.

Rafael, que se formou recentemente, já está na faculdade de Tecnologia da Informação, combinando estudos e trabalho. Victória, a caçula, segue o exemplo dos irmãos mais velhos enquanto cursa Eletrotécnica.

Com orgulho e determinação, Éder é a prova viva de que a educação é uma ferramenta poderosa para o alcance de conquistas significativas. Sua história, nesse Dia dos Pais, inspira não apenas sua família, mas todos aqueles que buscam a uma vida melhor através do compromisso com a educação e a perseverança.