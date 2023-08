Dia Mundial da Fotografia: com estilo diferenciado, Thiers Turini se destaca na profissão

Uma paixão por registrar e eternizar os momentos das pessoas! O fotógrafo é isso. Um profissional que congela aquele segundo de alegria, um sorriso ou abraço fraterno. É transformar em imagem, um sentimento ou um instante. E no Dia Mundial da Fotografia, a importância desse profissional ganha mais destaque.

Thiers Turini é um exemplo de profissional que traduz tudo isso. Fotógrafo há 13 anos, ele revela que fotografar é impactar de diversas maneiras e de forma positiva a vida das pessoas, congelando um momento especial ou aumentando a autoestima. Na verdade, para ele, a fotografia é muito mais que isso. É uma forma de se conectar com as pessoas e um jeito de se comunicar através da arte. “Não sei como seria a minha vida sem a fotografia”, comenta.

O começo não foi fácil. Thiers trabalhava como editor de imagem para um outro profissional da área, de quem recebeu muitas dicas e ensinamentos, e aos poucos a fotografia foi sendo inserida em sua vida. “Em 2010 comprei uma câmera Sony 828, para fotografar a família e o resultado foi muito bom o que me animou a seguir uma carreira de fotógrafo” conta.

Foi então que decidiu deixar o Photoshop de lado e partir para os clicks. De lá para cá, ele não ficou parado. Foi evoluindo junto a necessidade do mercado através de cursos de especialização, treinamentos e eventos para estar sempre atualizado a fim de levar o que há de melhor e mais moderno em fotografia para seus clientes. “Essa área exige muita confiança e para quem não tem experiência é muito difícil conseguir fechar bons contratos. Mas desistir nunca foi uma opção e aos poucos as coisas foram acontecendo”, lembra.

Hoje tem um estilo próprio que o faz único em seu ramo. Ele fotografa diversos tipos de ocasiões como eventos coorporativos, ensaios, mas os seus preferidos são os sociais como casamentos, aniversários e feiras. Seu jeito é trabalhar é com fotografias menos artísticas e mais verdadeiras, capturando a essência do fotografado, com poses mais espontâneas, colocando um ar documental ao resultado, um “storyteller”, como ele define.

“Eu realmente acho que as pessoas buscam uma boa experiência de forma geral. Hoje há muitos fotógrafos no mercado e todos entregam fotografia. A diferença está na experiência que posso proporcionar ao cliente”, explica. E, de fato, é uma experiência apaixonante.