Dino demite 3 agentes da PRF por morte de Genivaldo em camburão

O ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino anunciou nesta segunda-feira (14), a demissão de três policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos – homem de 38 anos que morreu asfixiado no camburão de uma viatura da PRF transformada em câmara de gás em Sergipe.

O ministro ainda disse ter determinado a revisão da ‘doutrina e dos manuais de procedimentos’ da Polícia Rodoviária Federal para ‘aprimoramento e eliminação de eventuais falhas e lacunas’.

São réus pela morte de Genivaldo os policiais William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolpho Lima Nascimento. Eles são acusados dos crimes de tortura-castigo e homicídio triplamente qualificado. Serão julgados em júri popular que ainda não tem data para ocorrer.

A morte de Genivaldo ocorreu em maio de 2022, em Umbaúba, no interior de Sergipe. O homem foi parado porque estava dirigindo uma moto sem capacete e acabou asfixiado no camburão de uma viatura da corporação que foi transformada em ‘câmara de gás’.

Laudos cadavérico e toxicológico confirmaram que Genivaldo morreu por asfixia mecânica com reação inflamatória das vias aéreas.

Estadao Conteudo

